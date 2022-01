Senadores de EE.UU. llegan a acuerdo bipartidista tras escándalo de veteranos

Senadores estadounidense de ambos partidos llegaron a un acuerdo para poner solución a los problemas que sufre el sistema sanitario de los veteranos del país tras el escándalo desatado en las últimas semanas.

El presidente del Comité para Asuntos de Veteranos del Senado, Bernie Sanders, anunció un acuerdo bipartidista para abordar los problemas que se han detectado en el sistema sanitario de los excombatientes.

La ley pretende poner solución a un problema "sistémico", descubierto después de que saliera a la luz que las muertes de al menos 40 veteranos de guerra podían estar relacionadas de alguna manera con la mala praxis y la manipulación de las listas de espera en un hospital para veteranos de Phoenix (Arizona).

"Es imperativo que tratemos esta crisis. Hemos sabido que hay muchos lugares en el país en el que nuestros veteranos no pueden obtener el tratamiento que necesitan. (...) Y esta ley trata de solucionarlo", explicó el senador independiente, quien presentó la ley copatrocinada por el senador republicano John McCain.

Sanders explicó ante el resto de legisladores de la Cámara alta que la propuesta presentada plantea varias disposiciones con el objetivo de abordar los problemas en la atención sanitaria a los veteranos desde diferentes enfoques.

Entre ellos, el proyecto contempla la construcción de 26 nuevas dependencias sanitarias en 18 estados, que permitan ampliar el acceso de los excombatientes al sistema de salud creado para ellos, así como proveer 500 millones de dólares para contratar a más personal sanitario.

Asimismo, Sanders explicó que el texto contiene también otra provisión mediante la cual aquellos veteranos que vivan a 64 kilómetros o más de un centro médico específico, tendrán el derecho de ir al doctor que ellos escojan bajo la supervisión del Departamento de Asuntos de Veteranos.

"No necesito explicar los diferentes problemas que han ocurrido en este asunto. (...) Pero esto es un problema sistémico, y espero que a través de esta legislación podamos poner nuestras diferencias a un lado, abordar esta ley lo antes posible y empezar a solucionar lo que está ocurriendo", dijo por su parte McCain.

El proyecto legislativo aborda además uno de los reclamos más escuchados en las últimas semanas, y para el cual el senador republicano por Florida Marco Rubio ya había propuesto una nueva ley.

Rubio presentó la Ley de Responsabilidad para el Departamento de Asuntos de Veteranos, mediante el que se pretendía facilitar el proceso de despido a altos funcionarios en caso de que hubieran incurrido en malas prácticas.

A este respecto Sanders aclaró que el acuerdo bipartidista contempla un camino al despido para aquellos que no cumplan con sus obligaciones de manera correcta, pero a través de un proceso de revisión de sus actividades para no caer en despidos improcedentes.

A diferencia de la ley presentada por Rubio, esta sí cuenta con el respaldo del líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, por lo que se espera que sea sometida a consideración en los próximos días.

La gravedad del problema aumentó después de que un informe encargado por el entonces secretario para Asuntos de Veteranos, Eric Shinseki, descubriera que lo ocurrido en Phoenix no era un hecho aislado, lo que generó fuertes críticas en el Congreso.

Las acusaciones y presiones de los legisladores llevaron a Shinseki a presentar su dimisión la semana pasada para no obstaculizar el proceso de investigación y la posible solución de los motivos del escándalo.