Shakira y J.Lo nos enseñaron que no hay nada imposible: Alex Rodríguez

En medio del furor por la presentación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV el pasado 2 de febrero, en redes sociales fueron muchos los comentarios positivos y muestras de apoyo dirigidos a ambas artistas que rebosaron de sabor latino el Hard Rock Stadium de Miami.

Entre estos mensajes que surgieron durante la final de la National Football League (NFL, Liga Nacional de Fútbol Americano en español) entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, se destacó un video publicado en Twitter por Alex Rodríguez, prometido de JLo, en el que se le ve bailando con varios fanáticos durante la presentación de su pareja.

En el video se puede ver a Rodríguez unirse a la multitud en el campo y saltar alegremente mientras JLo brillaba en el escenario. “¡INCREÍBLE, ella absolutamente la rompió! Wow, eso fue muy divertido. Estoy muy orgulloso de ti, Jen”, dice en su trino, que ya acumula más de 145.000 Me Gusta y 11.000 retuits.

AMAZING!! She ABSOLUTELY CRUSHED IT! Wow, that was so fun!



I’m so proud of you, Jen! ❤️ @JLo pic.twitter.com/bD07MLcKYx