Si gana la oposición me voy de la presidencia: Nicolás Maduro sobre las elecciones

El pasado martes Nicolás Maduro se refirió a las elecciones parlamentarias programadas para el próximo seis de diciembre. Según él, esta dispuesto a dejar el poder si la oposición obtiene la mayoría como sucedió en los comicios por la Asamblea Nacional Constituyente en el pasado.

“Dejo mi destino en sus manos, si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela”, aseguró Maduro.

Sin embargo, la oposición venezolana ha calificado las elecciones como fraudulentas y en su mayoría ha decidido no participar en los comicios. El presidente interino Juan Guaidó pidió a los ciudadanos que no vayan a votar: “El 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura. Es en la calle donde se defienden los derechos y allí los vamos a defender. Tenemos que ir calle a calle”.

“Ya basta, cinco años más con la oposición dirigiendo la Asamblea no, así no. Si la oposición saca más votos que nosotros y nos gana las elecciones el domingo, ya, tomaremos otro camino, asumo el reto, lo asumo con valentía”, puntualizó Maduro en su discurso.