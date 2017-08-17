Suárez, "impactado" por el atentado, envía su apoyo a las víctimas

"Muy impactado por lo sucedido en Barcelona. Todo mi apoyo a la ciudad y las familias!!", escribió el atacante en su cuenta de Twitter.

El jugador del Barcelona acompañó su comentario de una imagen en la que aparece un lazo negro de gran tamaño y el dibujo de algunos de los edificios emblemáticos que conforman el perfil de la ciudad condal.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó la autoría del atentado perpetrado hoy en Barcelona, del que hasta el momento se contabilizan 13 muertos y más de 50 heridos.