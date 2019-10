Torra debería manifestar su rechazo a los actos violentos en Cataluña: Fernando Grande

La crisis de seguridad causada por las protestas independentistas violentas de Cataluña está profundizando el distanciamiento entre el Ejecutivo de España y el gobierno catalán, responsable de mantener el orden público en esa región autónoma.

Fernando Grande Marlaska “Ministro Del Interior En Funciones”, habló en entrevista con La W sobre este tema y aseguró que “La mayoría de la población catalana siempre se ha manifestado de manera pacífica, pero hay un grupo que ha protestado con violencia”.

También, dijo que “la Ley de seguridad nacional no es asumir la competencia, la policía catalana sigue teniendo el control, En el momento actual, la cooperación entre la Policía es absoluta y perfecta, no tiene ningún tipo de fisura; no existe la necesidad de aplicar la ley de seguridad”.

Además, expresó que “el monopolio del uso de la fuerza en una protesta está en el Estado, pero debe estar regulado por la legalidad y proporcionalidad”.

Finalmente mencionó “esta no es una situación fácil, ha habido un elemento clave en el ámbito judicial, ha habido una sentencia que iba a tener un efecto en la sociedad catalana”.

Lea en La W: