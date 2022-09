Trump transmite a Erdogan su "deseo de trabajar conjuntamente" en Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, transmitió a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, su deseo de "trabajar conjuntamente" durante la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, un día después de amenazar con "arrasar económicamente" a Turquía si ataca a los kurdos.



"El presidente Trump habló con el presidente Erdogan hoy. Los dos líderes discutieron varios asuntos bilaterales, incluida la cooperación en marcha en Siria a medida que las tropas de EE.UU. comienzan a retirarse", señaló un breve comunicado divulgado por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



En la conversación, según la nota presidencial, Trump "expresó su deseo de trabajar conjuntamente para encarar las preocupaciones de seguridad de Turquía en el noreste de Siria mientras que subrayó la importancia de que Turquía no maltrate a los kurdos y a otras Fuerzas Democráticas Sirias con las que EE.UU. colabora para derrotar al Estado Islámico".



Con estas palabras, el mandatario estadounidense da marcha atrás en su sorprendente amenaza de anoche a través de Twitter de que Turquía, miembro de la OTAN, será "arrasada económicamente" si combate a las milicias kurdas en Siria.



Tras esta advertencia, el Gobierno turco respondió a través de su ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, quien afirmó hoy que "los socios estratégicos no hablan a través de Twitter".



"Hemos dicho repetidamente que no tendríamos miedo ante ninguna amenaza. No se puede llegar a ninguna parte amenazando económicamente a Turquía", subrayó en una rueda de prensa en Ankara, retransmitida por el canal CNNTürk.



Çavusoglu reiteró, asimismo, la intención de su país de llevar a cabo una ofensiva militar en el noreste de Siria, cuyo principal objetivo es forzar la retirada de las milicias kurdosirias YPG, hasta ahora aliadas de Washington en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).



Erdogan anunció en diciembre que pretende lanzar una ofensiva en el norte de Siria contra las milicias del YPG, grupo que considera terrorista por sus vínculos con la guerrilla kurda de Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).



Estados Unidos es el principal aliado de las YPG en su ofensiva contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).



La retirada de las tropas estadounidenses no fue bien recibida por las milicias kurdas, que consideran que el grupo terrorista EI no ha sido vencido por completo y también temen quedarse en una situación de indefensión ante las amenazas de Turquía.