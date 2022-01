UE felicita a Santos "desde un continente de paz a un país cuya paz amanece"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, felicitó al presidente Juan Manuel Santos, por el Nobel concedido "desde un continente de paz a un país cuya paz está amaneciendo".



"Felicitaciones al ganador del premio Nobel de la Paz, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, desde un continente de paz a un país cuya paz está amaneciendo", afirmó Juncker.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó por su parte que "Colombia merece paz".



"El premio Nobel de la Paz homenajea el esfuerzo de mi amigo Juan Manuel Santos con las Farc y alienta a seguir buscando el acuerdo de paz", aseguró en un mensaje en la red social Twitter.



Previamente, el presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, también se congratuló de un premio a Santos que consideró "muy merecido por su gran coraje y su compromiso con la paz".



"Mi respeto ante la reacción calmada y serena de Juan Manuel Santos tras el resultado del referendo, y ante su total dedicación para alcanzar un acuerdo de paz", añadió el socialista alemán.



El Comité Nobel de Noruega ha reconocido los "decididos esfuerzos" de Santos por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado.



El premio, según ese fallo, es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, después de que el pasado domingo ganara el "no" a los acuerdos de paz firmados con las Farc en un referéndum.



El Nobel de la Paz, el único que no se otorga ni entrega en Estocolmo, sino en Oslo, por deseo expreso de Alfred Nobel, contó este año con la cifra récord de 376 candidatos.



El galardonado recibirá un diploma, una medalla de oro y un premio económico, que este año es de ocho millones de coronas suecas (832.000 euros).