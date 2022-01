Un piloto del avión estrellado quedó fuera de la cabina y no pudo regresar

Uno de los pilotos del avión que el martes se estrelló en Francia estaba fuera de la cabina y nunca pudo regresar, según informó al diario estadounidense The New York Times una fuente militar que participa en la investigación de la tragedia.La fuente, no identificada por el diario, dijo que, según las grabaciones de audio conocidas, uno de los pilotos del avión de Germanwings que había salido de la cabina llamó a la puerta para reingresar, pero "nunca hubo una respuesta"."Se puede escuchar que está intentando echar abajo la puerta", dijo el investigador sobre los momentos previos a que el avión, que había despegado de Barcelona, se estrellara en los Alpes franceses, indica el Times en la nota, fechada en París.La tragedia causó la muerte de 150 personas, incluidas los seis miembros de la tripulación. El avión tenía por destino la ciudad alemana de Düsseldorf.Los investigadores informaron hoy que se ha podido recuperar la grabación sonora de lo sucedido en la cabina antes de que el avión se estrellara, y esperan recuperar una segunda caja que registra los parámetros técnicos.La información de la edición digital del Times, de la que se han hecho eco otros medios estadounidenses, como la CNN, sostiene que antes del percance se oye una conversación normal entre los pilotos en la primera parte del vuelo.Pero uno de ellos abandona después la cabina, y posteriormente, desde afuera, "comienza a tocar ligeramente la puerta, pero no hay respuesta, y entonces golpea la puerta más fuerte y no hay respuesta"."Nunca hubo una respuesta", agregó al Times la fuente, que prefirió mantener en reserva su identidad porque la investigación está en curso.Se desconoce, sin embargo, por qué uno de los pilotos salió de la cabina y la razón por la cual su compañero que había quedado dentro no abrió la puerta.La aeronave, un Airbus A320, no dio señales de alarma a los controladores aéreos. La investigación de la catástrofe puede llevar semanas o meses, según dijeron hoy los encargados de las pesquisas.Por otro lado, fuentes de la identificación criminal indicaron que es muy posible que tras la colisión hubiera una explosión a causa del queroseno del avión, por lo que no se podrán encontrar cuerpos completos sino restos.La nota completa de esta noticia publicada por The New York Times puede consultarla aquí