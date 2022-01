Venezuela denunciará por "injerencia" a EE.UU. ante No Alineados y la OEA

El Gobierno de Venezuela denunciará a EE.UU. por "injerencia" en sus asuntos internos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Movimiento de Países No Alineados, dijo hoy el canciller venezolano, Elías Jaua.



"Visitaremos Argelia para el encuentro del Movimiento de Países No Alineados donde denunciaremos la injerencia de EE.UU. (...) luego llegaremos a la asamblea anual de la OEA donde presentaremos estas denuncias formalmente ante la asamblea", señaló Jaua en una rueda de prensa.



Añadió que "de allí prepararemos los argumentos y los elementos necesarios para formalizar esta denuncia ante la importante reunión del Grupo de los 77 más China que se va a realizar el 14 y 15 de junio", en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.



El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el pasado 9 de mayo un proyecto de ley bipartidista para imponer sanciones contra algunos funcionarios venezolanos, en un primer paso del proceso legislativo que debe ser ratificado por el Senado.



El jefe da la diplomacia venezolana presentó el viernes pasado ante sus colegas de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), reunidos en las ecuatorianas islas Galápagos, una denuncia por "la violación del principio de la no intervención en los asuntos internos por parte del Gobierno de los Estados Unidos".



"Demandamos a los organismos internacionales competentes solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América que respete el Derecho Internacional vigente y que cese su injerencia en los asuntos internos", defendía la denuncia que presentó Jaua.



"Queremos tener relaciones buenas relaciones con Estado Unidos, relaciones de respeto, de no injerencia en los asuntos internos (...) queremos que se designen los embajadores", dijo este lunes el canciller venezolano al respecto.



La posibilidad de que EE.UU. sancione a Venezuela surge en el marco de las protestas antigubernamentales que se han desarrollado en el país caribeño desde hace más de tres meses y que han dejado más de 40 muertos y cientos de heridos.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que si Estados Unidos impone sanciones contra el país responderá "con firmeza" y que no se dejará intimidar.



Venezuela y EE.UU. están en uno de sus momentos de relaciones más bajos, sin embajadores y con continuos conflictos que se han traducido, entre otros aspectos, en la expulsión por parte de Caracas de ocho diplomáticos estadounidenses acusados de supuesta injerencia que fue respondida por Washington de manera similar.