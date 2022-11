Vicente Fox: si la marihuana fuera legal, la cultivaría

"La marihuana, con un control adecuado y con legalización puede perfectamente ser una industria legal y operativa que le quitaría millones de dólares a los criminales, ese dinero ahora va a ser de empresarios y no de "El Chapo" Guzmán (capo del Cartel de Sinaloa)", dijo Fox desde su rancho, cerca de la ciudad de Guanajuato, según citan medios locales.



Cuando se le preguntó si la sembraría en su propio rancho, Fox respondió: 'Una vez que sea legítima y legal, claro. Yo soy agricultor, puedo hacerlo el día que sea legítimo y legal y esté aprobado como una industria".



Hace una semana, en Seattle, Estados Unidos, Fox acompañó al exdirectivo de Microsoft, James Shively, cuando anunció que pretendía crear una "Starbucks" de la marihuana.



Pese a que el uso, venta y posesión de marihuana es ilegal en EE.UU. a nivel federal, Shively anuncio que pretende importar el cannabis de manera legal desde México para uso recreativo y médico.



Sólo dos estado de EE.UU., Colorado y Washington -donde se encuentra Seattle-, permiten el uso recreativo de la droga. Otros 18 estados permiten su utilización para fines médicos.



Cambio de actitud:



Juan Carlos Pérez Salazar, corresponsal de BBC Mundo en México, recordó que, desde que dejó el poder, hace siete años, Vicente Fox ha defendido públicamente la despenalización de las drogas.



Según nuestro corresponsal, desde hace un par de años se ha presentado un gran cambio de actitud de los gobernantes de América Latina frente al tema del tráfico de drogas.



Presidentes en el cargo están llamando a un debate sobre si la represión es el mejor método para combatir las drogas, cuando no hablando abiertamente a la legalización. Antes sólo lo hacían como Fox: cuando ya habían dejado el cargo.



Entre estos mandatarios se encuentran Otto Pérez Molina, de Guatemala; José Mujica de Uruguay y Juan Manuel Santos de Colombia.



Una evidencia de este cambio de actitud continental se observa en que la cumbre de la Organización de Estados Americanos, OEA, que empezó este martes en Guatemala -y a la que asiste John Kerry, secretario de Estado de EE.UU.- uno de los principales temas a discutir será el consumo y tráfico de alucinógenos en la región, incluida la posibilidad de legalización.



Sin embargo, este año tanto el presidente estadounidense Barack Obama -antes de su gira por México y Centroamérica- como John Kerry, han dicho que su país no apoya la legalización.