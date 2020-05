[Video] Joven se metió a bañar durante clase virtual por Zoom y dejó cámara prendida

Un joven pasó un bochornoso momento luego de que se metiera a bañar mientras estaba en una clase virtual de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. El problema fue quedó en evidencia en la plataforma pues se le prendió la cámara mientras tomaba el baño.

Le puede interesar: [Video] Así abrieron los gimnasios en Hong Kong

En un chat de los compañeros de clase de ingeniería, el joven explica lo sucedido, "hola, chicos. Tienen razón. Pasó que tenía un turno en el médico a las 18 horas, entonces para no perder la clase me metí a bañar mientras la miraba, con tanta mala suerte que se me prendió la cámara y se vio".

Además, se disculpó con los estudiantes que compartían la clase con él, "fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora".

Según mencionaron medios argentinos que comentaron la situación, el estudiante fue expulsado de la institución educativa.