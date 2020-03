[Video] Mininterior alemán se niega a estrechar mano de Merkel por temor de contagio

El ministro del Interior alemán se negó este lunes a estrechar la mano de la canciller Angela Merkel en momentos en que la epidemia del nuevo coronavirus se propaga por el país, con 150 casos de contagio hasta ahora.

Cuando la dirigente extendió una mano a Horst Seehofer al inicio de una conferencia sobre inmigración, el ministro declinó con un gesto, sonriendo. Ambos se rieron luego.

Germany's interior minister refusing to shake Angela Merkel's hand.

This is me 🤚🏼⛔️ #CoronaOutbreak pic.twitter.com/BVoS9BnwPc