[Video] Mujer castigó a latigazos a su hijo por robarse un celular

En Huamachuco, Perú se dio a conocer un video que se volvió viral, pues mostró a una madre golpear a su hijo con un látigo pues el joven se había robado un celular.

En la grabación se escucha a la madre decirle a su hijo: "Elvis, ¿por qué tenías que coger un celular que no era tuyo? tú no te has quebrado ni las manos ni los pies como para que no trabajes. Por un simple celular, yo me veo aquí en las rondas. A mí sí me da vergüenza".

Es común que dentro de estas comunidades indígenas se den este tipo de castigos, pues es algo que se define dentro de los consejos y que las autoridades en Perú respetan.

Al final el joven, se excusó frente a su madre y a todo el pueblo, y además, prometió que no lo volvería a hacer.