[Video] Mujer se desnuda en el aeropuerto de Miami y se sube a una patrulla de la Policía

El video fue publicado por el director de cine documental, Billy Corben en su cuenta de Twitter. El hombre sorprendido por lo que pasó en el lugar, escribió "La noche pasada en el Aeropuerto de Miami".

En el video se puede ver a una mujer que se encuentra en ropa interior, sin embargo mientras va caminando se va retirando cada una de las dos prendas.

A pesar de haber sido alertado el comportamiento a las autoridades, ellas no hicieron nada, puesto que en otro video se ve a la mujer, desnuda, montada en una patrulla de la policía a la salida del aeropuerto.

Al percatarse la mujer que está siendo observada por las autoridades "pega un brinco", se baja del automóvil y logra ser retenida por la Policía.

Hasta el momento se desconoce que motivó a la mujer para retirarse todas las prendas de su cuerpo, sin embargo, las autoridades confirmaron que sería sometida a una evaluación involuntaria de salud mental.

UPDATE: Here's the naked woman outside @iflymia on top of police car before she's taken into custody "for a mental evaluation" #BecauseMiami https://t.co/pVKjfI80ly via @fredoblikewhoa pic.twitter.com/DrRv9Pk7zF