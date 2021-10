Voy a seguir vinculado al PSOE: José Luis Ábalos

José Luis Ábalos dejó de formar parte del Ejecutivo como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los últimos cambios de Gobierno que tuvo lugar el pasado mes de julio. También, Ábalos ocupó el cargo de Secretario de Organización en el PSOE.

Además, José Luis Ábalos es el nuevo presidente de la Comisión de Interior del Congreso.

José Luis Ábalos manifestó en La W que “la primera motivación es que te nombran, y cuando te nombran acaban pisándote. Por lo tanto, hay que entenderlo con esa tranquilidad, en segundo lugar, evidentemente hay todo un tiempo donde la gestión produce un cierto desgaste, más allá de lo político, incluso en lo personal, y todas esas son razones que se valoran a la hora de plantear un impulso en un nuevo contexto”.

“Han sido demasiados momentos importantes, y toca, por lo tanto, que otras personas se desarrollen en esta nueva etapa”, indicó.

Dijo que “España con Venezuela tiene relaciones diplomáticas y hay quienes ignoran esa cuestión. Yo sé que algunos querían detenciones que están al margen de las sanciones que plantea la Comisión Europea, y muy al margen al juego diplomático que estos países tienen que llevar”.

José Luis Ábalos expresó que “a mí particularmente siempre me ha preocupado la situación de estos países que yo considero algo más que hermanos. Yo creo que el problema que tenemos ahora se llama pandemia y se debe plantear la recuperación, y en ese sentido, es evidente que no se tiene un espacio como lo es el espacio europeo, que de tanto nos ha servido para enfrentar esta situación”.

Por otro lado, señaló que “yo lo único que he lamentado desde el Ministerio es que no pude estar más vinculado a América latina, tengo muchas ganas de recuperar esa presencia en el continente y, de hecho, espero que en breve pueda estar en Colombia. No tengo nada definido y nada concreto, pero sí una gran disposición para colaborar en Colombia”.

Finalmente, recalcó que “voy a seguir vinculado al PSOE porque para mí es muy importante la organización y sus valores. Una vez dije que la derecha me acusó de amarrarme al poder y lo único que defendía ahí era amarrarme al partido socialista, pero esa ocasión dije que nadie me iba a quitar de ellos. Cuando empecé a participar en política no podía tener cargos porque en otras cosas, la izquierda era ilegal en mi país, por lo tanto, seguiré vinculado y siempre a disposición del partido”.