21 capturados deja operación contra la minería ilegal en el río Caquetá

21 personas capturadas y 11 dragas destruidas es el saldo de una operación de las autoridades contra la minería ilegal en el río Caquetá.

En el operativo participaron la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía, luego de un trabajo de inteligencia con el cual llegaron a las veredas Córdoba, La Victoria y Santa Bárbara, en el municipio de Solano, Caquetá.

Ahí se encontraron las 11 dragas de aluvión, "sostenidas sobre gigantescas bases de madera, que con ayuda de motores, removían la arena del afluente en busca de minerales", así como el vertimiento de cianuro y mercurio al río.

También fueron detenidas 21 personas, que serán judicializados por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño a los recursos naturales y concierto para delinquir.

Según las autoridades, las organizaciones criminales sacaban hasta $1200 millones mensuales por esta actividad ilegal.