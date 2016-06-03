A juicio disciplinario exdirectoras del Icbf en el Atlántico

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Emilia Fontalvo Fontalvo y Luz Elena Betancur, ex directoras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Atlántico, por haber celebrado contratos a nombre del Icbf con una cooperativa de una docente adscrita a la Secretaría de Educación del municipio de Soledad.

Según la investigación, las exdirectoras habrían celebrado varios contratos con la Cooperativa Multiactiva de Madres Comunitarias de la Banda Oriental del Departamento del Atlántico “Gestoras del Desarrollo”, representada legalmente por Alba Eugenia Trespalacios Patiño, docente del colegio público Antonio Ramón Moreno, "por lo que se encontraría inhabilitada para suscribir dichos convenios".

"De confirmarse la actuación de las investigadas, ellas habrían vulnerado el artículo 127 de la Constitución Política, norma que señala que, salvo las excepciones legales, los servidores públicos no pueden celebrar contrato con entidades públicas. Además, las investigadas habrían violado la Ley 80 de 1993, que establece que los servidores públicos son inhábiles para celebrar contratos con las entidades estatales", indica la Procuraduría.

El Ministerio Público calificó, de manera provisional, las faltas de las exdirectoras como gravísimas a título de dolo, mientras que la de la señora Trespalacios Patiño como grave a título de dolo.