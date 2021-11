Abren investigación contra exsenador Merlano por usted no sabe quién soy yo

Nueve años después de registrados los hechos cuando el entonces senador Eduardo Merlano logró que un grupo de policías no inmovilizara su carro pese a no llevar la licencia y negarse a prueba de alcoholemia, en un caso que se conoció como el de “usted no sabe quién soy yo” la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió indagación preliminar contra el político.



A Merlano en 2014 el Consejo de Estado le declaró la pérdida de investidura al exsenador Eduardo Merlano, del partido de la U. Merlano por la causal de tráfico de influencias. Por esta misma situación, el excongresista había sido inhabilitado y destituido por 10 años para ejercer cargos públicos en 2012 por la Procuraduría.

El fallo advierte que se comprobó la indebida influencia de Merlano para evitar una multa por parte de los policías de tránsito que consideraban que el legislativo se encontraba en estado de embriaguez. Merlano aducía que había sacado 50 mil votos en las elecciones, lo que, a su parecer, le daría inmunidad.