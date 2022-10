Aplazada audiencia de imputación de cargos por 'chuzadas' del DAS

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Fernando Ramírez aplazó para el próximo martes a las dos de la tarde la decisión para resolver la petición hecha por la Fiscalía General de la Nación de proferir medida de aseguramiento en contra de María del Pilar Hurtado y Bernado Moreno.



Para el magistrado, es suficiente el tiempo para que las partes que intervienen en el proceso conozca las pruebas que entregó la Fiscalía.



La Fiscal General Viviane Morales, solicitó al tribunal superior de Bogotá proferir medida de aseguramiento en contra de la ex directora del DAS, María del pIlar Hurtado y el ex secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno.



Para la Fiscalía la gravedad delos hechos y la solicitud de asilo de Hurtado en Panamá, demuestra que no tiene intención de comparecer al proceso y por tal raz´ñon se debe proferir en su contra medida de aseguramiento y orden de captura.



Igualmente, solicitó proferir medida de aseguramiento sin ebenficio de excarcelación en contra de Bernardo Moreno por la gravedad de los hechos que fueron motivo de investigación.



El ex secretario privado de Presidencia, Bernardo Moreno, no aceptó los tres cargos que le fueron imputados por la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, dentro de la investigación por las chuzadas del DAS.



Al señor Moreno la Fiscalía le imputó los cargos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, y abuso de funciín publica porque según la Fsicalía ordenó realizar seguimientos, grabaciones ilegales e interceptaciones al DAS y a la Uiaf sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de la oposición un periodista y un abogado.



Igualmente, la Fiscalía General dela Nación imputó cargos contra María del pilar Hurtado por los delitos de concierto poara delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiaciñon y falsedad en documento público.



Piden declarar persona ausente a ex directora del DAS



La Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, le pidió al Tribunal Superior de Bogotá declarar persona ausente a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, dentro de la imputación de cargos que se le están efectuando por las 'chuzadas' del DAS.



Según la fiscal Bernardo Moreno, ex secretario privado de Presidencia, y la ex directora del DAS ordenaron seguimientos a los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y a los dirigentes políticos Piedad Córdoba, Gustavo Petro, al periodista Daniel Coronell y al abogado Ramiro Bejarano.



Al instalar la audiencia pública el magistrado que precide el juicio de imputación de cargos negó la poretensión de la defensa de Bernardo Moreno de adelantar la diligencia judicial en forma reservada.