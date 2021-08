Audio de amenazas de Rodolfo Hernández fue antes de ser alcalde de Bucaramanga

El ingeniero, precandidato presidencial y ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, vuelve a ser noticia y polémica, esta vez por un audio de seis minutos en el que se escucha bastante exaltado y fuera de casillas peleando con una persona que lo llama como "Jaime".

En esta pieza se escucha claramente cuando ya desesperado con un sin número de groserías le insinúa a la persona que le va a "pegar un tiro" por tanta persecución comercial que le ha hecho.

Puede leer: Basuras de Floridablanca serán llevadas a Antioquia

El contexto de esta información, según Oscar Jahir, de la Liga de Anticorrupción, es que fue una conversación con un comprador de la constructora HG, empresa que maneja Rodolfo Hernández, y fue mucho antes de convertirse en Alcalde de Bucaramanga.

"Ya me sabe a mierda su persecución Hijueputa, echándome los dientes encima, váyase, no me joda, me hago deshuevar si usted sigue jodiéndome, le pego su tiro, malparido", dice un tramo del audio que se ha hecho viral.

Lea en La W: Relleno Las Bateas de Aguachica puede recibir los residuos sólidos de Santander

La W consultó con el ingeniero Hernández, quien manifestó que esta conversación se dio hace ocho años con una persona que exigía unos arreglos en su inmueble que había comprado con la constructora HG.

"Me demandó como 50 veces, y no a mí, a todos, hablen con Planeación, es arquitecto, es un loco de remate, es un loco, todos los días en eso, buscándome, no me acuerdo que fue, era como una gota de agua en su apartamento, lo desespera a uno, jode, pregúntenle a la administradora, los tiene locos a todos".

Lea en La W: Consejo de Estado se encargará de las tutelas interpuestas por El Carrasco

La problemática se da por la compra de un apartamento en el conjunto Picasso Cubismo, ubicado en la calle 35, junto al hotel Ciudad Bonita.