Autor del libro "Este es el Cordero de Dios" gana tutela

Un juez de Villavicencio negó una acción judicial interpuesta por los sacerdotes Carlos Julio Beltrán Gutiérrez, Wilson Alirio Sandoval Niño y Fernando Rodríguez Lozano contra el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos y la Editorial Planeta Colombiana S.A; trámite al que se vinculó a la Arquidiócesis de Villavicencio, y se aceptó la intervención de la Fundación para la Libertad de Prensa.

Los sacerdotes habían solicitado el amparo de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, intimidas y pidieron se ordenara suspender la reproducción, comercialización y venta del libro “Este es el cordero de Dios”, que consta de 227 páginas y narra sobre las presuntas víctimas de religiosos pederastas.

Puntualmente, el libro trata sobre la historia de “Pedro”, quien presuntamente fue “abusado sexualmente en su niñez e inducido a la prostitución por treinta y ocho sacerdotes, de la arquidiócesis de Villavicencio”, víctima que, según dijo, interpuso denuncia ante las autoridades por los hechos acaecidos.

Para el juez el derecho a la libertad de opinar e informar goza de cierta preferencia, aun cuando entra en conflicto con otros derechos, ello en razón al impacto social que lleva implícito.

"...no se le podía obligar al demandado que quitara el velo a sus fuentes, por cuanto eso menguaría no solo la calidad de su labor, sino que al paso, ocasionaría la pérdida de confianza y credibilidad de aquellos que hayan aportado al estudio investigativo. Y no es lo único, aquella reserva incluso se justifica en la protección a la integridad de la persona y como garantía para que pueda exponer su versión de manera libre, sin coacciones, sin condicionamientos o inseguridades que por las consecuencias o incluso por evitar la revictimización, lo llevarían a abstenerse de emitir su relato." señala el juzgado