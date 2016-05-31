Capturado Rubén Edison Bedoya, cabecilla del frente Ernesto "Che" Guevara del Eln

Bedoya fue detenido en San José del Palmar (Chocó), donde unidades del Batallón de Infantería número 23 “Vencedores” adelantaban labores de inteligencia militar para dar con el paradero del sujeto, que se disponía a perpetrar acciones terroristas en esta población.

“Al momento de su captura se logró la incautación de dos armas cortas, abundante material de municiones, documentos de interés para la inteligencia militar y la suma aproximada de 38 millones de pesos, productos de todas estas actividades delincuenciales, de extorsión y de narcotráfico”, informó el general Wilson Chávez Comandante de la Tercera Brigada.

Edison Bedoya Bedoya era requerido por los delitos de concierto para delinquir, asesinatos, extorsión y narcotráfico, por la Fiscalía 44. El hombre que llevaba 12 años en la organización; fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización.