CTI revisa despacho de Juez Jaime Mastrodoménico en Barranquilla

Investigadores durante la diligencia en el Centro de Servicios Judiciales en Barranquilla. Foto: Cortesía( Thot )

El CTI de la Fiscalía llegó desde esta mañana al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, para inspeccionar el despacho del Juez Cuarto de Ejecución de Penas, Jaime Mastrodoménico.



Los investigadores revisan la documentación, después de abrir una investigación por los hechos que rodean la libertad de Guido Nule y Mauricio Galofre, vinculados al 'Carrusel de las Contrataciones'.

Le puede interesar: Juzgado que dio casa por cárcel a Eduardo Dávila es el mismo de Guido Nule



La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que rechaza tajantemente las medidas otorgadas por jueces en Barranquilla, ya que se trata de personas que "cometieron un grave atentado contra la sociedad", se lee en la misiva.

Juez Primero ha estado vinculado a otras investigaciones por presuntas irregularidades

El Juez Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, Jorge Gómez Urueta, quien otorgó la prisión domiciliaria a Emilio Tapias, vinculado también al 'Carrusel de las Contrataciones'; ha estado vinculados a otras investigaciones por irregularidades a las que habría incurrido en diferentes casos.

El más reciente fue en septiembre del año pasado, cuando la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de prevaricato por acción, ya que éste habría concedido irregularmente una tutela en un proceso de justicia transicional, "dejando sin efectos medidas cautelares sobre inmueble".

En el 2015, Gómez Urueta también fue vinculado a una investigación preliminar, por la presunta incurrencia en el mismo delito, esta vez en el caso de un millonario desembolso que pensionados exigían a la Administración pública.