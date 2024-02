Defensa de ‘La Gata’ cuestiona los numerosos procesos que se han abierto en contra de esa familia

Iván Cancino, abogado de Enilse López ‘La Gata’, habló en la W de la captura del hijo de su defendida, Jorge Luis Alfonso López, quien fue alcalde de Magangué (Bolívar).



El pasado 2 de agosto, Alfonso López fue detenido por haber, presuntamente, presionado el homicidio de Hamil Kasser Ali, cometido por las Autodenfensas en 2004. La detención fue realizada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) en una propiedad rural del exfuncionario en Polo Nuevo, en Atlántico.



“La Fiscalía ha tenido varios procesos en contra de él. Hace 5 ó 6 meses se libró una orden de captura que tuvo que ser levantada rápidamente. Este hecho está relacionado con otro homicidio en el que se demostró que no tuvo responsabilidad”, dijo Cancino.



Según el abogado, se han abierto más de 50 investigaciones contra la familia de ‘La Gata’ y en sólo uno de ellos se ha emitido una condena, la cual ha sido apelada.



Cancino aseguró que cada vez que se demuestra la ausencia de responsabilidad de sus defendidos, la Fiscalía vuelve y genera otro proceso de investigación. Además, aseguró que “curiosamente” en todas las investigaciones han aparecido los mismos testigos.



Igualmente, denunció que se solicitó un sitio de reclusión para cuidar la vida de Alfonso López pero el Inpec no ha acatado ese llamado: “Vemos con preocupación que personas con menos riesgo sí obtienen esos beneficios. Y es que para él no es un beneficio, es protección para su vida”.