Detención domiciliaria para alcalde investigado por homicidio de líder social

Se trata del alcalde de Pitalito (Huila), Miguel Rico.

Detención domiciliaria para alcalde investigado por homicidio de líder social. Foto: Colprensa(Thot)

Un Juez cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al alcalde de Pitalito (Huila), Miguel Rico, investigado como posible determinador del homicidio del líder social y expersonero Luis Gerardo Ochoa

La Fiscalía apeló la decisión al argumentar que el alcalde representa un peligro para el proceso y para la comunidad, por lo que debe estar en una cárcel.

El homicidio se registró en abril del año pasado cuando Ochoa participaba en las pasadas elecciones a la alcaldía de Pitalito.

El expersonero fue víctima de un ataque de sicarios.

