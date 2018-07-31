Detención domiciliaria para alcalde investigado por homicidio de líder social
Se trata del alcalde de Pitalito (Huila), Miguel Rico.
Un Juez cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al alcalde de Pitalito (Huila), Miguel Rico, investigado como posible determinador del homicidio del líder social y expersonero Luis Gerardo Ochoa.
La Fiscalía apeló la decisión al argumentar que el alcalde representa un peligro para el proceso y para la comunidad, por lo que debe estar en una cárcel.
El homicidio se registró en abril del año pasado cuando Ochoa participaba en las pasadas elecciones a la alcaldía de Pitalito.
El expersonero fue víctima de un ataque de sicarios.