Aunque las autoridades en Estados Unidos niegan dicha aseveración, el ex fiscal general, Néstor Humberto Martínez estaría siendo investigado por el Gobierno de Estados Unidos, así lo reveló en exclusiva a W Radio el extraditado a ese país, Luís Gustavo Moreno, quien asegura que dicha investigación surgió después de la muerte del testigo clave del caso Odebrecht, Jorge Enrique Pizano, y en el marco del proceso de colaboración del ex fiscal anticorrupción con dicho país. No le estoy quedando mal al gobierno de Estados Unidos: Luis Gustavo Moreno Reiteró que “no le está quedando mal al gobierno americano, aceptó los cargos por los que fue extraditado, ha tenido un diálogo continuo con Estados Unidos desde que le retornó la visa a su ex pareja y mamá de su hija, y sobre todo desde que se incluyó en la lista de investigados al ex fiscal General, Néstor Humberto Martínez”. Sí tengo información sobre Néstor Humberto Martínez: Luis Gustavo Moreno Reiteró que no ha ofrecido hablar en contra de Néstor Humberto Martinez, tampoco se ha negado a hablar sobre él. No cree que Fabio Espitia sea el indicado para conocer de la investigación, teniendo en cuenta que llegó a la Fiscalía por el propio Néstor Humberto Martínez. Yo decidí hablar de personas que todavía están en el poder: Luis Gustavo Moreno Asegura estar arrepentido, habla de las consecuencias de estar privado de la libertad y reconoce que está dispuesto a pagar las consecuencias de sus actos. Me gustaría devolver el tiempo atrás para no cometer los mismos errores: Moreno Sobre su principio de colaboración aseguró que todo lo dicho por los medios de comunicación en Colombia ha sido falsa, pues no se realizó dicha audiencia por falta de diligencia de la Fiscalía “es falso que la colaboración con la Fiscalía esté asegurada, la audiencia para prorrogar el principio de oportunidad que fue reprogramada para el 2 de octubre no se hizo por falta de diligencia de la Fiscalía… es algo hoy mecánico para las instituciones como la Fiscalía. Aseguró que la resolución anunciada para el principio de oportunidad no garantiza nada”.