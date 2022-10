Ex directora del DAS pidió asilo en Panamá ante falta garantías para juicio

La ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) María del Pilar Hurtado optó por pedir asilo en Panamá debido a que en su país "no tiene garantías para un juicio justo", informó su abogado Jaime Camacho.









En declaraciones telefónicas a la radio local RPC, Camacho indicó que Hurtado, a quien el gobierno de Panamá le concedió el viernes asilo territorial, había hecho esa solicitud debido a que en ella considera que "no tiene garantías para un juicio justo" en su país.









"Hace rato ella (Hurtado) viene sintiendo que en Colombia no tiene garantías de un juicio justo, porque la autoridad que la tiene que juzgar en única instancia es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y esa Sala se ha declarado víctima de esas actividades de inteligencia que adelantó el DAS en el periodo pasado", agregó el abogado de la ex directora del DAS.









"Entonces es muy difícil que ella (Hurtado) piense que haya garantías si el juez a su vez es declarado víctima y la va a juzgar, entonces se ha venido acumulado una serie de situaciones de ese estilo y de pronunciamientos hechos por el presidente de la Corte Suprema que prácticamente la ha condenado sin juicio previo", subrayó.









Camacho indicó que Hurtado pidió personalmente el asilo en Panamá y que no sabe las justificaciones que expuso para que las autoridades panameñas le concedieran ese privilegio.









Mientras, Hurtado dijo al diario local La Estrella, que publicó sus declaraciones, que no puede dar detalles de su situación jurídica hasta tanto no sea notificada por el gobierno panameño de su petición de asilo en este país.









Hurtado explicó que por ahora no hablará, pero cuando las autoridades de este país le notifiquen sobre el asilo entonces lo hará con los medios.









"No quiero faltarle a un gobierno que me ha abierto las puertas y yo me comprometí con ellos a eso", subrayó.









El Gobierno de Panamá anunció el viernes la concesión del asilo pedido por la ex directora del DAS para "contribuir a la estabilidad política y social en la región", precisó.









La Cancillería panameña señaló en un comunicado que consideró favorablemente la petición de Hurtado tras analizar "cuidadosamente la solicitud (...) y las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la han llevado a abandonar su país".









Las autoridades panameñas precisan en su nota oficial que la solicitud de asilo fue presentada por la propia Hurtado, quien está implicada en Colombia en un escándalo de presunto espionaje ilegal a magistrados y políticos, entre otros personajes.









Hurtado, que es abogada, dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano del 23 de agosto de 2007 al 23 de octubre de 2008, cuando renunció.









La ex funcionaria es uno de los cuatro ex directores de ese organismo, encargado de los servicios de inteligencia colombianos, que son investigados por su responsabilidad en un plan de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos.









La trama se extendió a lo largo de los dos gobiernos del ahora ex presidente Álvaro Uribe, a quien la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió un proceso para establecer si tuvo responsabilidad en esos hechos.









Al menos una veintena de funcionarios o ex funcionarios del DAS comparecen ante la Fiscalía General, que los encausó por estos mismos hechos.