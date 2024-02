Exfiscal Luis Camilo Osorio negó haber cerrado proceso contra Santoyo

Luis Camilo Osorio, quien ejerció como Fiscal General de la Nación entre 2001 y 2005, dijo que no ordenó que se cerrara la investigación contra el exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, el general Mauricio Santoyo.



Actualmente, Santoyo es requerido por una corte del Este de Virginia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente con la Oficina de Envigado.



Osorio explicó que un fiscal fue el que decidió que no había méritos para continuar la investigación, pero que esa determinación no tuvo nada que ver con su despacho, ya que no era de su facultad: “Esta es una tarea de los jueces”, dijo.