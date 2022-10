Fiscal de Panamá dijo que no quiere errar en caso de María del Pilar Hurtado

La Procuradora de Panamá (fiscal general) dijo que no quiere equivocarse y que por eso pidió una aclaración del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el asilo otorgado en 2010 en el país a la exjefa del DAS.



Según explicó la fiscal a periodistas, su iniciativa de pedir una aclaración del fallo de la CSJ de Panamá radica en que no quiere cometer un error que le lleve a ser sancionada.



Belfon indicó que es por eso que quiere una aclaración del máximo tribunal, considerando que el otorgamiento de asilo es un derecho inalienable del Estado panameño.



"Expresamente a nosotros nos interesa la aclaración de la Corte en ese sentido, porque precisamente es el Ministerio Público (Fiscalía) a quien le ordenan detenciones y yo no puedo incurrir en errores para posteriormente ser sancionada", expresó.