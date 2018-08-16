Fue capturada una mujer por pertenecer a banda extorsionista

La mujer es considerada como un importante eslabón dentro de la cadena delincuencial de la extorsión carcelaria. Foto: Policía Nacional( Thot )

Unidades del Gaula de la Policía en Caldas capturaron en la ciudad de Montería a una mujer que es considerada como un importante eslabón dentro de la cadena delincuencial de la extorsión carcelaria.

El Juzgado Quinto Penal Municipal de Garantías de Manizales dispuso la orden de captura por el delito de extorsión.

La mujer había huido de una operación llevada a cabo el pasado 29 de enero en la ciudad de Pereira y Tierralta contra el grupo delincuencial “Los Presidiarios”. Esta organización delictiva estaba dedicada a la extorsión en la modalidad carcelaria.

La mujer es considerada pieza clave dentro del grupo, encargada del reclutamiento de personas para el cobro de dinero en las casas de apuestas y empresas de giros. Además, es persona de confianza de los principales cabecillas que delinquen desde las cárceles con las llamadas extorsivas.

La Policía también conoció su especial cercanía con delincuentes en la cárcel Doña del municipio de La Dorada, siendo uno de sus principales enlaces.

Su captura se materializó en la ciudad de Montería y luego fue trasladada a la ciudad de Manizales, donde fue presentada ante la autoridad solicitante para su judicialización.

22 personas han sido capturadas en Caldas por el delito de extorsión en lo transcurrido de 2018.