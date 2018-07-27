Gaula capturó a dos hombres en Manizales por el delito de extorsión

Los delincuentes fueron capturados en flagrancia cuando recibían de manos de la víctima el dinero producto de la extorsión. Foto: Gaula( Thot )

Un ciudadano de Manizales venía siendo víctima de extorsión, luego de ser objeto de llamadas intimidantes en las que se le exigía el pago de la suma de $300.000 pesos. Las amenazas eran a cambio de no continuar con el robo de una tubería en una finca de su propiedad en zona rural de Manizales, la cual fue hurtada en cuatro oportunidades

Esta situación obligó al ciudadano a recurrir a las autoridades, dirigiéndose al Gaula de la Policía Nacional para denunciar, siendo atendido y orientado por funcionarios especializados.

Mediante el operativo controlado “Plan Entrega”, el Gaula logró la captura en flagrancia de dos hombres de 43 y 51 años, en la carrera 22 con calle 30 de zona urbana de Manizales. En estos momentos, los delincuentes recibían de manos de la víctima el dinero producto de la extorsión.

Entre los aprehendidos, se pudo establecer que se encontraba la persona responsable de los hurtos de la tubería. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Segunda Local delegada ante el Gaula por el delito de extorsión.