Gobierno presentará en un mes la reforma al régimen penitenciario y carcelario

En diálogo con la W, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, descartó una reforma constitucional a la Justicia, pero confirmó que se iba a modificar el régimen penitenciario para combatir las problemáticas en las cárceles del país.



La alta funcionaria hizo referencia al plan de choque propuesto esta semana para lograr reducir el hacinamiento en los centros carcelarios. "Tenemos que garantizar derechos fundamentales de la población reclusa", aseguró.



Con el fin de reducir esta problemática, Correa anunció el traslado de internos para distribuir mejor a reclusos en las diferentes cárceles. "La semana pasada sacamos de La Modelo unos 300 internos, y de Cali hacia Jamundí 400 internos. Esta semana se continúa con migración. Para octubre habrán migrado unos 2000 internos más, y para diciembre otros 2000 más", explicó.



La Ministra recordó que la otra medida es promover las peticiones de aquellas personas que tengan derecho a la detención domicliaria por haber cumplido las dos terceras partes de la pena.



En otros temas, la funcionaria manifestó que la salud de los reclusos es algo por lo que también se está trabajando, y ratificó que en una semana se podrá conocer qué entidad se encargará de prestarles dicho servicio. Explicó que se ha contemplado la posibilidad de contratar con la Policía Nacional o, en caso de que no sea así, con una EPS particular que no haya sido sancionada ni suspendida.



En materia de recreación y actividades de enseñanza, la Ministra aseguró que habría mejora, pues la resocialización empieza por garantizar un espacio apto.



Finalmente, concluyó diciendo que la intención de esta labor es cambiar la cultura de los integrantes de estos centros para ayudar en la causa de la justicia.