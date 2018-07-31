Homicida del biólogo de la Universidad Nacional fue condenado a 13 años de prisión . Foto: Colprensa( Thot )

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez 14 penal del circuito de conocimiento de Bogotá condenó a 13 años y 8 meses de prisión a Jesús Alberto López Guerra de 22 años de edad, como autor responsable del delito de homicidio agravado en concurso con hurto agravado, con circunstancias de mayor punibilidad.

La investigación resuelta por investigadores adscritos a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, da cuenta que Juan Manuel Campo, un destacado biólogo de la Universidad Nacional, caminaba con su novia a la altura del puente peatonal de la Avenida El Dorado el 15 de octubre de 2017, pasadas las 10 de la noche. Al bajar el puente fueron abordados por dos hombres afrodescendientes quienes con armas cortopunzantes los agredieron para que entregaran las pertenencias.

“La mujer acorralada contra la rejas del puente tuvo que entregar su moral, el cual contenía un computador portátil, un celular, dos lentes para cámara fotográfica profesional y 20.000 pesos que llevaban en un bolsillo, todo calculado en cerca de 4 millones de pesos”, anotó el juez al emitir el fallo condenatorio.

La providencia de 15 folios indica que el sentenciado López Guerra fue quien propinó las heridas a la víctima a la altura del tórax, provocándole la muerte horas después mientras que era atendido en un centro hospitalario.

Al huir junto con el otro agresor identificado como Jonathan Mendoza Beleño también procesado penalmente por la Fiscalía y quien afrontará el juicio en agosto, abordaron un taxi que los esperaba para facilitarles la comisión del delito, pero gracias a la labor de las autoridades fueron capturados momentos después con el producto del hurto.

El homicida, oriundo de Turbaco (Bolívar), fue trasladado a la Cárcel Nacional Modelo, sur de la capital.