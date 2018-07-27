Imputado otro exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad por contratos irregulares

Se formuló imputación de cargos en contra de César Augusto Manrique Soacha, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Foto: Colprensa( Thot )

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá formuló imputación de cargos en contra de César Augusto Manrique Soacha, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad.

Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2011, cuando se suscribió el contrato No. 812 por un valor de $1.913.695.840. En dicho documento, el contratista se obligaba con el Fondo de Vigilancia y Seguridad a realizar la entrega de material de intendencia para la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, de acuerdo a la propuesta presentada así:

“1284 guantes de lana, 1284 pasamontañas de lana, 1284 pijamas térmicas, 1284 saco de lana, 1284 medias térmicas, 1284 chaquetas de campaña, 1284 cobijas de lana, 1284 bolsas para dormir, 1284 tiendas de campaña y 1284 botas de combate térmica”.

En la investigación se evidenció que a este contrato se le realizó un otrosí modificatorio, debido a que el contratista no estaba en la capacidad de entregar a tiempo los elementos contratados. Asimismo, se adicionó la suma de $938’949.600 y se le amplió el tiempo de entrega al contratista, al parecer sin justificación válida. No se decretó incumplimiento contractual y, de acuerdo con el Consejo de Estado, la Ley 80 de 1993 indica que cualquier modificación sobre el objeto del contrato, implica la realización de un nuevo contrato.

Manrique Soacha no aceptó los cargos que el ente acusador le endilgó ante el Juzgado 74 Penal Municipal, con función de control de garantías de Bogotá, este el 24 de julio.