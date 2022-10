Imputarán cargos contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por 'chuzadas'

La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, solicitó al tribunal superior de Bogotá, audiencia para imputar cargos contra Maria del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y Bernardo Moreno, Secretario General de Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.









La Fiscalía le imputará a los dos mencionados los cargos por delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción, y falses ideológica en documento público.









Los hechos motivo de investigación se llevaron a cabo en las DAS en 2007 y 2008, en donde presuntamente se interceptaron comunicaciones y se hicieron seguimientos contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Congreso, periodistas y abogados pertenecientes a ONG.









Finalmente, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento sin medida de excarcelación.









Ante la decisión por parte de la Fiscalía de hacer audiencia de imputación de cargos, el señor Bernardo Moreno emitió el siguiente comunicado:









Aunque formalmente no se me ha notificado, diferentes medios de comunicación me han informado que la Fiscalía General de la Nación me ha citado a una audiencia para formularme imputación. Ante esta noticia me permito manifestarles lo siguiente:









1. Acataré, como siempre lo he hecho, cualquier llamado que me haga la justicia para responder por mi comportamiento, por lo que las autoridades pueden estar absolutamente tranquilas de que no existe, en mi caso, el más mínimo riesgo de no comparecer a su llamado.









2. Espero con ansias la oportunidad de demostrar ante la jurisdicción y ante la comunidad, la absoluta transparencia de mi proceder. Y espero hacerlo al interior de un proceso judicial justo y garantista -en el marco de un juicio público, que respete el debido proceso legal y mi PRESUNCIÓN DE INOCENCIA- y no en un escenario político, como el que han fomentado algunos detractores con información manipulada y mentirosa, sin darme la oportunidad de defenderme y provocando que la opinión me condene en contravía de la verdadera evidencia.









3. A propósito de los malintencionados comentarios de aquellos que falsamente han sugerido que es mi intención asilarme fuera del país (con el único propósito de que se me profiera medida de aseguramiento y se me encarcele sin un juicio) quiero ser enfático en señalar que eso no es verdad y que compareceré al proceso, como inocente que soy, a desmentir todas las infamias que han dicho en contra de mi buen nombre y que tanto dolor le han causado a mis seres queridos.









4. A pesar de mi permanente disposición de atender al proceso, se me informa que la Fiscalía solicitará se me imponga medida de aseguramiento. Pese a esto, albergo la esperanza de que los jueces de nuestro país le demuestren a la comunidad internacional que en Colombia sí existen garantías para los procesados y, en ese sentido, se me escuche y no se me condene ni se me aprese, antes de ser oído y vencido en un juicio justo. En otras palabras, que hasta el último día del proceso, se me respete mi PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, la cual no se puede ver mellada por una tarea reprochable de desprestigio en los medios de comunicación.









5. Los colombianos pueden tener la certeza, y así lo demostraré, de que este ciudadano -que tuvo el honroso privilegio de servirle al país desde el Departamento Administrativo de la Presidencia- nunca actuó en contravía de la ley. Siempre respeté el derecho colombiano y nunca deshonre a mi patria ni a mi familia. Si se me garantiza un juicio justo, demostraré que mi actuar nunca se apartó de la ley y que las personas que han dicho lo contrario, han mentido criminalmente en contra de un inocente y por un motivo político.

















BERNARDO MORENO VILLEGAS