Inició audiencia contra investigadores de la Dijin del caso ‘Ñeñe’ Hernández

A esta hora inicia la audiencia contra los investigadores de la Dijin, que tuvieron en su poder las grabaciones del Ñeñe Hernández.

Al iniciar la audiencia, el fiscal Daniel Hernandez pidió que se compulse copias en contra del abogado Miguel Ángel del Río, abogado de los agentes de la Dijin, y en contra de la fiscal Jenny Ladino.

Según Hernandez, la fiscal Ladino dijo en declaración juramentada que dos testigos del asesinato del hijo de Carlos Rodríguez, el Sastre de GQ, aseguraron frente a ella y del abogado, en una reunión privada, que no seguirían colaborando con información si no se les pagaba lo que se les prometió para que testificaran en el juicio.

Según el ente acusador, ni la fiscal ni el abogado denunciaron el presunto soborno por parte de Rodríguez a testigos del caso.

Además, supuestamente, ambos tomaron la decisión de retirar a los testigos del juicio con el fin de que no se conociera la verdad por parte de un juez de la república ya que existía la posibilidad de que estos testigos refirieran en la audiencia que no declararían hasta no se les pagara sus servicios.

La Fiscalía capturó este jueves en la noche a agentes de la Dijin que tuvieron en su poder las interceptaciones del Ñeñe Hernández.

Se trata del mayor Jefferson Tocarruncho y el intendente Wadith Velásquez, investigados por interceptar a miembros de su grupo de trabajo ilegalmente.

Se trata de los investigadores que tuvieron en su poder las interceptaciones al Ñeñe Hernández y que supuestamente habrían aprovechado esta investigación para interceptar ilegalmente a miembros de su mismo grupo en la Dijin.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron a W Radio que esto no tiene nada que ver con la polémica interceptación al Ñeñe Hernández en la que se habla de fraude electoral, y no quiere decir que "dicha interceptación sea ilegal".