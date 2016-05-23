Jonathan Vega contempló asesinar a Natalia Ponce

Ante el juzgado 37 de conocimiento de Bogotá, el médico psiquiatra Luis Alberto Ramírez, testigo de la defensa de Jonathan Vega, señaló que el agresor le aseguró que contempló asesinar a la joven Natalia Ponce.

“(Jonathan Vega) Intentó comprar el arma, pero se arrepintió. Luego compró el ácido y la buscó para arrojárselo en la cara”, señaló el experto.

Vega además le dijo a Ramírez que estas intenciones se produjeron porque sentía odio hacia la mujer.

“Vega dice que eligió a Natalia porque es con quien más tiempo alucina y con quién más tiene resentimiento (…) Le lanza el ácido como una prueba de su valentía ante el constante asedio de sus alucinaciones, cuando reitera que es Natalia Ponce quien aparece constantemente burlándose de él”.