Juez dejó libre a hombre acusado de agredir a niño de cuatro años en Cauca. Foto: Getty Images( Thot )

Un juez de la República dejó en libertad a un individuo señalado por la Fiscalía General de la Nación de atacar a un menor de cuatro años de edad, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Puracé, al oriente del departamento del Cauca.

Se trata de Diego Andrés Guañarita, quien, según las autoridades, el 23 de octubre de 2016, en la vereda Río Negro Paletará, habría golpeado al pequeño, causándole un trauma cerrado de tórax. La víctima fue atendida en un centro asistencial donde lograron salvarle la vida.

Según la Fiscalía, los hechos habrían sucedido durante una discusión entre el procesado y la madre del menor, con quien para la época de los hechos sostenía una relación sentimental.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, hicieron efectiva la orden de captura, y en las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El procesado quedó en libertad, sin embargo, continúa vinculado al proceso y por determinación del juez no podrá tener ningún tipo de contacto con la víctima.