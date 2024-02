Lista terna para Procurador General de la Nación

El presidente Juan Manuel Santos envío al Senado de la República el nombre de la magistrada María Mercedes López Mora como su candidata para integrar la terna de la cual se nombrará al nuevo Procurador General de la Nación.



Con la elección de la magistrada, queda integrada la terna para que el Senado comience la votación para elegir al jefe del Ministerio Público por espacio de 4 años.



La Corte Suprema de Justicia ternó al actual procurador, Alejandro Ordóñez, mientras que el Consejo de Estado ternó al jurista Orlando Gallo.



En entrevista exclusiva con la W Radio, la magistrada López, quien recibió con agradecimiento esta designación, afirmó recibe la nominación con honor y con el compromiso de manejar las cosas de la mejor manera.



López aseguró que el paso a seguir es solicitar una licencia que le permita prepararse para continuar el proceso.



“Lo primero es solicitarle al honorable Congreso de la República que me permita disfrutar de una licencia no remunerada de 45 días, con el fin de dedicarme a este compromiso que requiere obviamente de un tiempo importante y de esa forma hacer una labor con toda la responsabilidad sin que la Magistratura se vea interrumpida o afectada y porque los recursos de lo público hay que cuidarlos y no puedo ser dos cosas al mismo tiempo”, señaló.



López se ha desempeñado como Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Procuradora Judicial Grado 11 en Neiva , Presidenta y Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Tolima, docente de la Universidad de Ibagué Coruniversitaria, Analista Jurídica y Financiera del Banco Popular, Magistrada Auxiliar de la Judicatura, ternada como Magistrada para la Sala de Justicia y Paz de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.