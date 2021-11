Magistrado pide apartarse de la discusión sobre el aborto

Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares presentó un impedimento para apartarse de la discusión sobre la posibilidad de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo porque en una reciente entrevista, en el marco de la decisión que mantuvo la calidad de imputado al expresidente Álvaro Uribe, hizo referencia a lo que llamó 'chicharrones' que enfrena la corte y habló del aborto.

El magistrado explica en el documento que en esa entrevista no manifestó puntualmente su opinión concreta sobre la despenalización del aborto, ni tampoco habló de las ponencias que están en estudio, pero considera que debe apartarse porque en el ejercicio de su función judicial, su “posición en materia de aborto no es desconocida ante la opinión pública”.



En la entrevista dijo: “Uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno… o tiene los hijos de uno que le dicen papá estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, cada individuo tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte“” Agregó que “la labor más importante de un magistrado es escuchar a todo el mundo, y después fallar calladamente y sin presiones como manda la Constitución”.