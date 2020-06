Pandemia le impide a exdirectora del DAS cobijarse con medida de casa por cárcel

El pasado ocho de junio, María del Pilar Hurtado Afanador, exdirectora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) solicitó que se le conceda detención domiciliaria o casa por cárcel, a través de su defensa, es decir el abogado Víctor Mosquera, quien logró la figura de doble conformidad en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, es decir que la condena sea revisada.

En manos del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, está la decisión de conceder o no este beneficio que fue solicitado bajo el argumento de que ella, María del Pilar Hurtado, es cabeza de hogar. Señala el despacho que para ser estudiada dicha petición, se “dispone, conforme a los dispuesto en el articulo 38 de la ley 906 de 2004, que a través de un asistente social del centro del servicios administrativos de los juzgados de esta especialidad, se realice visita domiciliaria a los progenitores de la condenada con el fin de establecer si aquellos se encuentran en condiciones de desprotección o abandono tal y como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia nacional”.

Añade que “no obstante, ante las actuales circuntancias, esta diligencia judicial sólo se llevará a cabo por el profesional a quien le sea designada dicha labor, de manera presencial, una vez se haya decretado la terminación de la emergencia sanitaria para toda la población”, es decir hasta tanto no se supere la emergencia por cuenta del coronavirus, no se realizará la visita a la casa de la ex directora del DAS para verificar si sus padres requieren de su atención, al ser ella, como lo manifiesta, cabeza de hogar y si además se dan las condiciones para que termine de pagar su condena.

María del Pilar Hurtado Afanador fue condenada a 14 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones, dentro del proceso conocido como las “chuzadas del DAS”, donde se realizaron seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y dirigentes de oposición durante el segundo mandato del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Hurtado Afanador, quien fue jefe del entonces organismo de seguridad, se entregó a las autoridades en Panamá, donde permaneció por cerca de cinco años, en calidad de asilada, posteriormente fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, el 29 abril del año 2015 a la pena de 14 años de prisión y después de cumplir con parte de la condena, ha recibido permisos de 72 horas, con ciertas restricciones y actualmente se encuentra detenida en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, en Bogotá.

Junto a ella fue condenado a ocho años de prisión el exsecretario general de la presidencia de la República, Bernardo Moreno, quien ya pagó su condena.