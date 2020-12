Otra magistrada de la nueva Comisión de Disciplina Judicial con cuestionamientos

Esta semana fue nombrada por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes la nueva Comisión de Disciplina Judicial que reemplazará la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Lea en La W: Soy convencido del derecho a la defensa y a la presunción de inocencia: Granados

Estos nombramientos han estado rodeados de polémica especialmente por el caso de Juan Carlos Granados, excontralor de la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, este no es el único caso de este tipo. La Magistrada Nelly Villamizar, denunció por prevaricato a Magda Acosta Walteros, quien también fue nombrada para la comisión.

Le puede interesar: Duque presentó tres ternas para conformar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

“Siempre he invocado que ellos no son magistrados y usurpan funciones públicas porque fueron nombrados por los mismos magistrados de la sala disciplinaria”, explicó Villamizar a Sigue La W y aseguró que el delito no ha prescrito y aún se está dando la usurpación a las funciones públicas.

Le recomendamos: Condenan a El Nogal por atentado de las FARC

W Radio tuvo acceso a los fallos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura con respecto a los impedimentos de esta funcionaria.

Presentación previa del documento adjunto: