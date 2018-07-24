Policía desarticuló banda “Los Alacranes” en el sur de Popayán

Estas personas ejercían la comercialización de sustancias estupefacientes a través del narcomenudeo. Foto: Policía( Thot )

Funcionarios adscritos a la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, e Interpol de la Policía Metropolitana de Popayán, en coordinación con la Alcaldía y la Fiscalía, desarticularon una banda denominada “Los Alacranes” en el sur de la capital del Cauca.

El coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que, luego de labores de investigación y seguimiento que se extendieron durante siete meses, se pudo capturar mediante orden judicial a ocho personas en la Comuna Cinco.

Los detenidos fueron identificados como Andrés David Murcia Riascos, alias Andrés de 26 años de edad; Cristian Esteban Ordoñez Otaya, alias “Guarapo” de 23 años; Deiber Higon Gironza, alias El Alacrán de 28 años y Duván Alveiro Rivera Montenegro, alias Duván de 31 años de edad.

Asimismo, fueron capturados José Flover Truque Botina, alias “El Negro” de 46 años de edad; Mayerlin Redin Dulcey, alias “Maye” de 27 años; Yakeline Redin Dulcey, alias “Yake” de 26 años, y Eyder Adrián Hoyos Álvarez, alias “El Indio”, de 21 años de edad.

Según las autoridades, estas personas ejercían la comercialización de sustancias estupefacientes a través del narcomenudeo o pequeñas cantidades en los diferentes corredores viales del barrio María Oriente.

Una de las detenidas es una mujer que quedó registrada en videos, cuando comercializaba alucinógenos, sin importar la presencia de su pequeño hijo, un bebé de brazos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, y un juez de la Republica decidió enviarlos a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con tráfico o porte de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos.