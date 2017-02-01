Procuraduría pide cárcel para alcalde de Riohacha

Ante el Juzgado 81 de Control de Garantías de Bogotá, la Procuraduría solicitó se cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, quien se declaró inocente de suscribir irregularmente un contrato para la prestación del servicio de alimentación escolar en la región.

Se trata de un convenio entre la Alcaldía y la Asociación Social del Caribe (Asocar), por un valor cercano a los cinco mil millones de pesos, en el cual se habría incumplido varios requisitos para la alimentación de cerca de 22 mil estudiantes de la capital de La Guajira.

El Ministerio Público aseguró que el alcalde podría afectar el proceso penal en su contra estando en libertad por lo que se hace necesaria la medida.