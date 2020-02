Reconocí el delito de acoso sexual para salir de este conflicto: Didier Luna

Didier Luna, exentrenador de la Selección Colombia Femenina Sub17, en los micrófonos de W Radio se refirió a los cargos que aceptó en el proceso penal que se le adelanta por acoso sexual en contra de la fisioterapeuta Carolina Rozo.

Luna señaló que tomó la decisión de acogerse al preacuerdo, porque después de 14 meses del proceso su vida personal y económica se ha visto muy afectada. “Yo lo que quiero es salir de ese inconveniente en el que estoy desde hace más de 14, por eso acepté ese preacuerdo”. El preacuerdo entre la Fiscalía y Luna le permitirá al extécnico pagar una pena menor.

En medio de la entrevista, luna reiteró que durante todos sus años de experiencia como director técnico, es la primera vez que una mujer lo denuncia por acoso sexual. “Lo que yo acepté fue por el preacuerdo, no porque sea culpable. Durante todos mis años como entrenador, está es la primera vez que me acusan por acoso sexual”. El exentrenador agregó que “lleva muchos años trabajando con mujeres y nunca antes me habían denunciado. Históricamente pueden preguntar si con alguien he tenido algún problema”.

En cuanto a las acusaciones que adelantó Carolina Rozo, el extécnico dijo que todo lo que tenía que decir ya se lo había dicho a la Fiscalía, reiterando además que su relación con Rozo fue estrictamente laboral. “Yo no quiero debatir sobre las declaraciones de Carolina, todo lo que debía decir ya se lo mencioné a la Fiscalía. Mi relación con Carolina era 100% profesional, estrictamente laboral”.

El acuerdo contempla que Luna reconocerá el delito de acoso sexual y a cambio se le cambiaría la imputación por injuria por vía de hecho.

