Testigo revela que secretario de Presidencia hizo una campaña de desprestigio contra el gobernador del Quindío

La W conoció una declaración del principal testigo contra el gobernador del Quindío Julio César López en la cual señala a las autoridades que el secretario general de la Presidencia de la República Bernardo Moreno montó una estrategia para desprestigiar al mandatario regional.









El gobernador del Quindío Julio César López, esta acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en documento porque presuntamente medió para que un narcotraficante tuviera el billete ganador de la lotería del departamento. La denuncia señala que el 17 de marzo de 2005, cuando él estaba al frente de la Lotería del Quindío, buscó al ganador del premio mayor, Diofanor Ruíz, un humilde campesino y con engaños le quitó el billete y se lo dio a un narcotraficante del norte del Valle.









La W tuvo acceso a la declaración del testigo y ex gerente de la Lotería del Quindío en la cual se retractó de lo que había dicho en un principio en contra del gobernador.









Alejandro Giraldo, sorpresivamente cambió su testimonio y agregó que fue amenazado por el ex candidato a la gobernación del Quindío Gildardo Ceballos propietario del hotel apartaestudio de Los Andes donde se reunió con el secretario de presidencia y le dijo que había que "inculpar a Julio César López en la realización de un ilícito que no cometió".









En diálogo con La W, el abogado Abelardo de la Espriella, quien defiende al gobernador del Quindío sostuvo que esta retractación demuestra el complot político en contra de su cliente promovido desde las más altas esferas del Estado.









"Al testigo no lo conozco, esto debe ser revisado, esta denuncia se presenta después de un año de ser elegido mi cliente y tiene los visos de un complot político", afirmó.









En la declaración el testigo le dice a las autoridades que el secretario jurídico de la presidencia Edmundo del Castillo también participó en este caso.









"Sí porque él es quien hace la conexión con el señor Fernando Márquez, subdirector del CTI de Bogotá para la primer entrevista por mi parte sabiendo que aún el proceso estaba por llegara a Bogotá desde Armenia",señaló el testigo.









El abogado defensor explicó que la Fiscalía está en la obligación de investigar estas expresiones, ya que de acuerdo con las averiguaciones iniciales no existía mérito para acusar a su cliente.









El material probatorio que obra en el expediente no tiene ninguna posibilidad de terminar en una formulación de imputación o en un proceso. Allí no hay evidencia que permita afirmar que el doctor Julio César López Espinosa es responsable de los hechos que se investigan y aún así el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia profiere la imputación", declaró el abogado de la Espriella a La W.









Mencionados por testigo se defienden







Al escuchar estas declaraciones, el secretario de Presidencia Bernardo Moreno dijo que desconoce al testigo, jamás lo he visto, jamás he estado reunido con él, nunca he participado de las supuestas reuniones que ustedes hoy han dicho ha expresado en testimonio ante la fiscalía".









El secretario de Presidencia dijo que no le es ajena la historia porque admitió su amistad con Gildardo Ceballos, quien le contó el caso, pero aseguró que no ha fraguado ningún complot.









"No he participado en ningún complot como lo menciona el abogado y la verdad es que nunca he visto al testigo Alejandro Giraldo".





Moreno declaró que en repetidas ocasiones se reunió con el líder político del Quindío Gildardo Ceballos en su despacho en la presidencia de la República.









"Mal haría en decir que no soy amigo de Gildardo nos tomamos un café cuando él viene a Bogotá la verdad que cada vez que venía me decía la política local iba en tal cosa y en esto y lo otro"









Indicó que tan pronto terminó el proceso electoral en el Quindío, Gildardo Ceballos le contó las supuestas irregularidades que ocurrían con el gobernador López Espinosa y claramente le dije "Gildardo si tiene que denunciar eso vaya a donde tenga que denunciarlo no me meto en este debate en estas cosas".









Admitió que se reunió con el fiscal que le imputa los cargos al gobernador del Quindío, Eudoro Echeverri en instantes previos a que el gobierno iba a conformar la terna de los candidatos a la Corte Constitucional y no descarta que su nombre haya sido utilizado de mala fe.









"La gente utiliza el nombre de uno. A mi que no me metan en esa vaina y a mi me respetan", puntualizó.









Por su parte, el ex candidato a la Gobernación del Quindío y amigo de Moreno, Gildardo Ceballos afirmó en La W que esta es una estrategia para tratar de demeritar la implicación que el gobernador tiene en este hecho de corrupción y negó que haya amenazado al testigo.









Para Ceballos detrás de todo este caso de corrupción están los chanceros de la región, quienes según él eligieron al mandatario para favorecerlos.









"Antes de entrar julio César López a la Lotería como gerente se les hacía control fiscal a los tiquetes consecutivos del chance y después cuando entra él elimina ese control y el chance pasa directamente a las dependencias de donde se juega, no hay control fiscal de ninguna naturaleza ese es el meollo del asunto aquí", puntualizó al acusar de 'pillo' al gobernador de Quindío.









No obstante, Gildardo Ceballos admitió que conoció al testigo y lo albergó en su apartahotel tras conocer la denuncia que tenía en sus manos.