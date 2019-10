A capturado por masivo robo de agua en Santa Marta no le han puesto brazalete del Inpec

El representante legal de la empresa H20 La Roca, Germán Paredes, acusado de extraer agua, de forma ilegal, del acueducto de Santa Marta y que fue capturado hace más de 15 días por las autoridades, aseguró que está siendo víctima de un "falso positivo" por parte de la Fiscalía y el Ministerio de Vivienda, indicando además que hasta el momento no se le ha puesto el brazalete del Inpec que fue informado, hace una semana, en rueda de prensa.

(Lea también: Fiscalía judicializa a responsables de robo masivo de agua de Santa Marta)

"Si me anunciaron que me lo pondrían, pero estoy esperando", indicó Paredes al tiempo que se declaró en todo el proceso como un "chivo expiatorio" porque "hay una flota de carrotanques que no se sabe de quién son, ese es el verdadero cartel del agua".

“Yo no monté este negocio para lucrarme fue para ayudar a la escasez de agua que había en Santa Marta. Ahora soy un delincuente porque la Essmar y las autoridades competentes lo hacen ver así”, resaltó el representante legal de H2O La Roca.

Sobre la acusación realizada por la empresa de servicios públicos de Santa Marta, Paredes dijo que “el actual gerente de la Essmar (José Rodrigo Dajud) que lo puso el doctor (Andrés) Rugeles, no tiene la culpa, no sé qué mentira le habrán echado los funcionarios de Essmar y entonces vino a decir que yo era un ladrón".

(En W Radio: Denuncian existencia de más involucrados en robo masivo de agua en Santa Marta)

El propietario de la empresa de agua recordó que tiene permiso de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para captar agua de un pozo que, según él, produce más de 30 litros de agua por segundo, la que utiliza para sus actividades comerciales.