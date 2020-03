A Claudia Marín no le importó mi papá: hija de hombre atropellado por ambulancia en Amagá

Desde el pasado 4 de marzo, ha circulado a través de redes sociales una denuncia en la que se asegura que Claudia Patricia Mejía, gerente del Hospital del municipio de Amagá (Antioquia), utilizó la ambulancia del hospital para asistir a una reunión en la Gobernación.

Según el denunciante, identificado con el nombre de usuario @OscarAHenao en Twitter, al parecer Mejía iba tarde para la cita y “para llegar a tiempo a la reunión, solicitó al conductor que prendiera las luces y sirenas”:

Atención a esta historia: Ella es Claudia Patricia Mejía, Gerente del Hospital del municipio de Amagá. Hoy debía asistir a una reunión en la Gobernación y para hacerlo utilizó la ambulancia del hospital (Abro hilo) pic.twitter.com/g0VRL8PKPU — Oscar Andrés Henao (@OscarAHenao) March 4, 2020

Dice el usuario que en medio de esta operación, el vehículo atropelló a un hombre en un cruce semafórico: “El motociclista tenía la vía porque el semáforo estaba en verde. Muchos transeúntes ayudaron a la persona accidentada y observaron que la ambulancia no cubría ninguna emergencia, ni transportaba ningún paciente”.

Ante esta denuncia, La W conversó con Valentina Giraldo, hija de la víctima, quien aseguró que su papá está recuperándose y su estado evoluciona favorablemente.

Sin embargo, sobre la ambulancia en la que viajaba el gerente del hospital, Giraldo advirtió que en el accidente no hubo ningún paramédico que ayudara a su papá porque el vehículo era utilizado para fines personales: “Lo que alcancé a ver fue que a la señora (Claudia Mejía) no le importó cómo estaba mi papá, se fue. El conductor estaba callado, no decía nada”.

