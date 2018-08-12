A la cárcel fue enviado alcalde de Restrepo, Valle

Edilson Navia Ortega, alcalde del municipio de Restrepo, Valle se presentó ante las autoridades en el municipio de Palmira, por las investigaciones que se adelantan por la venta irregular de 3 lotes del municipio por un total de $50 millones.

En el caso de corrupción también están comprometidos dos funcionarios de su administración, capturados el pasado mes de julio. Se trata de Eloy Alberto Pereira, asesor jurídico del despacho, y Mauricio Cedeño, técnico operativo de la secretaría de Planeación.

De acuerdo con las investigaciones, se emitieron escrituras falsas, que luego fueron registradas en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos para lograr vender los terrenos.

Navia Ortega fue presentado ante el juez promiscuo municipal del municipio de Yotoco, quien decidió enviarlo a prisión por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, fraude procesal y obtención de documento público falso. El burgomaestre fue trasladado a la cárcel del municipio de Buga.