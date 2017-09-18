A la cárcel policías investigados por corrupción en Cali

ACTUALIZACIÓN:

Este medio acusa recibido de escrito sentencia judicial proferida el pasado 3 de mayo de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, mediante la cual se resolvió:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia Nro. 5 del 25 de enero de 2023 proferida por el Juzgado 9º Penal del Circuito de Cali, y en consecuencia ABSOLVER a los señores ROXANA ORTIZ BECERRA, ELKIN LEANDRO TORRES LÓPEZ, ROGER FABIÁN GUTIÉRREZ GÓMEZ y JORGE ALEJANDRO ASTORQUIZA HERRERA de los delitos de cohecho propio, hurto agravado, y prevaricato por omisión. Al procesado JORGE ALEJANDRO ASTORQUIZA HERRERA adicionalmente se lo absuelve por el delito de fraude procesal. Todo lo anterior, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CANCELAR DE MANERA INMEDIATA las órdenes de captura libradas en contra de los señores ROXANA ORTIZ BECERRA, ELKIN LEANDRO TORRES LÓPEZ, ROGER FABIÁN GUTIÉRREZ GÓMEZ y JORGE ALEJANDRO ASTORQUIZA HERRER, por parte del Juzgado 9º Penal del Circuito de Cali, por cuenta de este proceso.

Un Juez Penal Municipal, con funciones de control de garantías, acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en establecimiento carcelario a tres agentes de la Policía adscritos a la Unidad de Infancia y Adolescencia, capturados por su presunta participación en un allanamiento irregular en el que se habrían sustraído más de 1.700 millones de pesos.

Los hechos materia de investigación habrían ocurrido el 14 de junio del presente año, en un conjunto residencial ubicado en el sur de Cali, donde se habría llevado a cabo una falsa diligencia judicial de allanamiento y registro, en donde con cerrajeros se habrían violado los mecanismos de seguridad de una puerta blindada para ingresar a una habitación, donde estaba la caja fuerte que contenía el dinero.

Al parecer, el efectivo pertenecería a una banda criminal que operaría en el suroccidente colombiano.

Los agentes privados de la libertad son: Roxana Ortiz Becerra, Roger Fabián Gutiérrez Gómez y Elkin Leandro Torres López.

Por los mismos hechos, el CTI capturó el fin de semana, en San Andrés Islas, al patrullero José Alejandro Astorquiza Herrera.

La Fiscalía les formuló cargos por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, cohecho propio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y fraude procesal.

Este lunes continúa la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra del patrullero José Alejandro Astorquiza Herrera.